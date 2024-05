Le grandi sfide di Donnini. Fra sicurezza, scuola e lavoro: "Metterò più vigili sulle strade"

Sei liste a sostegno. Ed un programma fitto e che tocca tutti i volti del territorio. E’ la candidatura di Emma Donnini, attuale vicesindaco e candidata per il centrosinistra alle amministrative, che ieri ha presentato gli impegni che prenderà – se eletta – per la Fucecchio dei prossimi cinque anni. "Sono tanti i progetti che realizzeremo - ha detto Donnini - e se sarò eletta sindaco metteremo mano ad alcuni aspetti per noi prioritari: aumenteremo il numero degli assistenti sociali per dare una risposta migliore ai cittadini che sono in difficoltà, ed il comando della polizia municipale per il territorio di Fucecchio avrà più

agenti in servizio operativo sulle strade". Per quanto riguarda la sanità "realizzeremo la Casa di comunità all’interno dell’ospedale San Pietro Igneo dove i cittadini troveranno una pluralità di servizi e di figure professionali: medici di medicina generale, pediatri, guardia medica, servizio di prenotazioni, ambulatorio per le vaccinazioni".

E poi la scuola e i servizi educativi per l’infanzia. "Vogliamo promuovere l’accesso ai nidi per tutti i bambini del nostro territorio arrivando fino alla copertura del 100% della domanda così da garantire un servizio basilare alle famiglie e alla crescita educativa dei piccoli". Ed ancora: "creeremo opportunità di sviluppo per le attività commerciali e per le imprese che vogliono

investire sul nostro territorio, creando buon lavoro". "Potenzieremo fin da subito la collaborazione tra scuola, Consorzio Toscana Manifatture e Polo Tecnologico Conciario e parallelamente rafforzeremo il nostro Centro

per l’impiego – ha aggiunto Donnini, snocciolando uno dietro l’altro i progetti della sua coalizione –. Abbiamo in mente poi un progetto di collaborazione con le università toscane per favorire l’innovazione del nostro tessuto produttivo locale. Il turismo sarà un altro tema fondamentale della nostra azione amministrativa ed è per questo motivo che sosterremo senza esitazione lo sviluppo di servizi turistici in modo da rendere il nostro territorio sempre più attrattivo". "La città che vogliamo realizzare - ha concluso Emma Donnini - dovrà promuovere una lotta convinta contro il lavoro povero continuando a prevedere che le imprese vincitrici dei bandi pubblici rispettino il cosiddetto “salario minimo”. Il nostro è un programma elettorale attento ai temi dell’ambiente, che vuol favorire la mobilità pedonale e ciclabile, che si propone di realizzare maggiori aree verdi attrezzate e vuol garantire un maggior decoro urbano. “Siamo orgogliosi di poter presentare ai fucecchiesi un programma elettorale molto ambizioso per la nostra città".