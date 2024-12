Le grandi serate musicali per preparare il Natale

Tre serate musicali all’interno del cartellone culturale natalizio promosso dal Comune di Fucecchio. Domani sera c’è in programma il concerto gospel del gruppo “The voices of victory”. L’appuntamento è al teatro Pacini. Biglietti acquistabili in prevendita su TicketOne e al centro Coop Fucecchio. Venerdì, sempre al Pacini, ci sarà invece il concerto “Busoni Jam Metropolitano”, a cura del Centro di formazione e cultura musicale. Sul palco Augusto Vismara (viola solista), Neruda (pianoforte solista), Quartetto Ixia, Stefano Bianchi (contrabbasso). Musiche di J. Turina, S. Rachmaninov, G. Mirto. E sempre venerdì, ma nella Pieve di Santa Maria a Massarella l’associazione culturale Le Stanze sul Padule presenta il concerto di Natale del “Coro Armonie”, diretto da Patrizia Rossi. In scena: Leonardo Niccoletti (pianoforte), Maicol Rossi (chitarra), Giulia Mariotti, Ilaria Perna, Ambra Scatti, Caterina Benvenuti, Sara Campigli, Ilaria Frediani, Cristiano Pagni, Alberto Valenti (coristi).