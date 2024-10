Le Cerbaie nella morsa dei controlli, smantellato un altro bivacco

L’attenzione resta alta. Le Cerbaie, nonostante i continui blitz sinergici delle forze dell’ordine, continuano a restare terra di droga e di pusher. La campagna di sensibilizzazione del comitato per la sicurezza e la valorizzazione dell’area naturalistica continua incessante sui social. E proprio il comitato sottolinea come nei giorni scorsi sia stato smantellato dalle forze dell’ordine uno dei tanti bivacchi non sempre presenti alle Cerbaie. "In questo caso vogliamo ringraziare la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e la nuova unità cinofila – si legge in una nota –. Con questo non significa aver debellato la criminalità presente in questi luoghi, ma è il proseguimento di un lungo cammino già avviato che prima o poi terminerà". Inoltre, va ricordato che proprio nei giorni scorsi, i carabinieri hanno sequestrato quasi un etto di hashish seminato da uno spacciatore durante le fuga nel bosco. E su questo ci sono indagini in corso.