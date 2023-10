Le Cerbaie e lo spaccio. Ancora raccolta firme

La raccolta continua. Ma sono sono già oltre 300 le firme con cui i cittadini chiedono che i militari dell’operazione Strade Sicure vengano impiegate nella lotta allo spaccio nei boschi delle Cerbaie, il polmone verde che interessa Fucecchio ed i Comuni del Comprensorio. L’iniziativa è postata avanti dal comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, un luogo che è diventato terra di bivacchi e di pusher. Anche nei giorni scorsi, con un blitz dei carabinieri, nascosto nella vegetazione è stato trovato oltre un chilogrammo di hashish già diviso in panetti e pronto per la vendita al via vai di assuntori. Da tempo i residenti e i commercianti protestano per situazioni sempre più borderline nella zona. Nel frattempo proseguono i controlli periodici da parte delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno. I risultati ci sono stati, con diversi interventi che hanno ridotto lo spaccio e smantellato bivacchi dei pusher.

C. B.