Le bici? Sono in condivisione. Attivato il nuovo servizio

Biciclette in condivisione a Vinci. Da domenica scorsa è entrato in azione a Sovigliana il servizio di bike sharing già presente da qualche settimana anche nel Comune di Empoli. I mezzi saranno disponibili 24 ore al giorno e utilizzabili tramite l’applicazione di noleggio Elerent. Una volta individuata la bici più vicina, sarà sufficiente prenotarla e sbloccarla, sempre tramite l’apposita applicazione. Quando il giro è terminato, sarà necessario riportare il mezzo nei posteggi per le bici, bloccare nuovamente il mezzo, cliccando su “Termina corsa” all’interno dell’app e chiudendo manualmente il lucchetto, così da fermare la bici. Una foto della bici, ferma e chiusa, caricata sull’app, ne confermerà la fine dell’utilizzo. Le bici saranno utilizzabili all’interno di un perimetro specifico in una sezione dell’app. Le biciclette sono tutte dotate di gps contro il rischio di furto e hanno una mappatura per poter viaggiare all’interno dei confini del territorio comunale. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito elerent.com.