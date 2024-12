L’azione per combattere i nubifragi. Una stazione meteo in municipio

Prevenire è sempre meglio che curare. Per questo, il Comune di Montelupo ha deciso di installare una stazione meteo proprio nel municipio di viale Cento Fiori. Cosicché sulla scorta dei dati che la stazione fornirà in tempo reale sarà possibile avvisare la popolazione in modo sempre più tempestivo su eventuali criticità. Già predisposte fornitura e installazione, per modica spesa (poco più di duemila euro).

D’altronde, il fuoco brucia. E il fuoco per Montelupo riguarda i mesi fra agosto e dicembre 2019. Ricordiamo: a fine agosto, il downburst (nubifragio fortissimo e localizzato) che fece a pezzi la copertura del Palasport; a novembre, la grande piena della Pesa che a parte una grande paura non ebbe conseguenze grazie alle casse d’espansione costruite all’altezza di Turbone; a dicembre, anche in seguito a forti piogge il drammatico crollo del muro di via Marconi… con le conseguenze aggravate dall’imminente pandemia da Covid. Insomma: in un paese, Montelupo, dove da sempre i temi legati alla Protezione Civile sono ‘sentiti’, si è ritenuto opportuno non lasciare nulla di intentato quanto alla prevenzione meteo. La stazione meteorologica presso il palazzo comunale sarà utile - si spiega dall’amministrazione Londi - per "integrare le informazioni e i dati meteo utili ai fini della gestione delle emergenze in ambito di Protezione Civile e anche a servizio del centro operativo". Vale a dire il pool che viene attivato ogniqualvolta si palesi una ipotesi di emergenza. Si tratta, nel dettaglio, di una stazione meteo wireless da installare presso la copertura del municipio, dotata di console, datalogger e sensore di radiazione solare e accesso a pagina web per la gestione dei dati. In caso di previsioni meteo critiche, subito dal municipio parte l’alert per la popolazione.

Andrea Ciappi