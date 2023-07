L’azienda che ha sconfitto l’uragano festeggia i 40 anni di produzione

Nel settembre del 2014 fu messa in ginocchio, come tante altre aziende di Vinci e Cerreto Guidi, dalla tromba d’aria che colpì la zona. A distanza di quasi nove anni da quel drastico episodio, festeggia i 40 anni di attività. Stiamo parlando dello scatolificio Emmepi di Sant’Ansano, che dopo quel cataclisma che ne aveva devastato il capannone, è riuscito a ripartire grazie al sostegno di parenti e amici dei titolari e degli otto dipendenti di allora. Le celebrazioni si sono consumate in azienda alla presenza di clienti, fornitori e dipendenti.

"L’azienda è nata nel 1963, quando mio padre con suo fratello iniziarono a produrre scatole, quindi festeggiamo anche i 60 anni dall’avvio dell’attività – precisa la titolare Antonella Mannucci –. Poi si divisero e nel 1983 è nata la Emmepi, dove è entrato a lavorare anche mio marito, che quindi festeggia 40 anni di produzione. Siamo adesso alla terza generazione con mio figlio che continuerà il nostro percorso".

"Negli anni siamo cresciuti, acquistando nuovi macchinari e assumendo personale – prosegue Antonella Mannucci –. La nostra è fortunatamente una storia lunga, abbiamo superato tanti ostacoli e ci siamo sempre rimboccati le maniche. Come nel settembre del 2014, quando l’uragano ci ha completamente distrutto il tetto del capannone". Fin dalle sue origini l’azienda è stata al fianco della moda e alle moltissime confezioni della Regione, in particolare con i “Bauletti per capi appesi”, da sempre punto di grande forza. Tutt’oggi il maggior sbocco commerciale dello scatolificio, sia a livello nazionale che estero, continua a essere la filiera della moda, ma con una maggior attenzione per gli imballi per il commercio e spedizioni online. Grazie agli ultimi aggiornamenti della linea produttiva, però, lo scatolificio si sta concentrando anche sulla produzione di scatole e imballi di grandi dimensioni, come i box pallet.