Lavoro, nuovo sportello Altro servizio in città

Anche i territori di Fucecchio e Cerreto Guidi avranno uno sportello di Arti dedicato ai servizi per l’impiego. Il nuovo punto di accesso ai servizi, realizzato nell’ambito del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) nascerà a Fucecchio, a Casa Banti in piazza La Vergine 21. Sarà inaugurato martedì prossimo, alle 10.30. All’inaugurazione parteciperanno l’assessora regionale al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini, i sindaci di Fucecchio e Cerreto Guidi, Alessio Spinelli e Simona Rossetti, e la vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini. Arriva sul territorio, dunque, un progetto molto importante ha a l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro e prevede strumenti e misure per favorire il loro inserimento-reinserimento lavorativo oppure per avviare percorsi di riqualificazione. Il progetto si basa sulla personalizzazione dei servizi offerti dalle strutture pubbliche e private