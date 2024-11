Lavori previsti in via Profonda per 104mila euro

Un’operazione da circa 104mila euro, che si pone l’obiettivo di mettere definitivamente in sicurezza la strada in questione dando seguito ad un primo lavoro eseguito nel 2022. È quanto l’amministrazione conta di realizzare in via Profonda, a seguito nel progetto approvato nelle scorse settimane. E pochi giorni fa è stata attivata la procedura relativa all’affidamento diretto del cantiere. Residenti ed utenti in generale avevano segnalato difficoltà "a causa del dilavamento e dello scivolamento del materiale stabilizzato e la conseguente formazione di sconnessione del piano viabile".

L’intervento da attuare prevede nel dettaglio la realizzazione di quattro attraversamenti stradali per la regimazione delle acque meteoriche, la riprofilatura dei cigli stradali con sistemazione delle banchine adiacenti, la preparazione e livellazione del rilevato stradale esistente con riporto di materiale arido di cava, (oltre alla rullatura e alla compattazione fino alle quote necessarie per la realizzazione della successiva pavimentazione ecologica). A completare il quadro, la fornitura e posa in opera di pavimentazione per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti "mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in stabilizzato di cava". E su queste basi, a seguito dell’affidamento dell’opera, nel giro di qualche settimana i lavori potrebbero decollare definitivamente.