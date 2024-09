Lavori per la frana in via di Casale. Approvato il progetto esecutivo

Lunedì scorso si è concretizzata l’approvazione tecnica del progetto esecutivo relativo al primo lotto dei lavori, che è stato poi trasmesso alla Regione. Contestualmente, il Comune di Certaldo ha determinato in poco più di tremila euro la cifra da stanziare per i terreni da espropriare connessi all’intervento. Sono gli ultimi sviluppi relativi all’operazione da 680mila euro che dovrà portare al consolidamento del movimento franoso verificatosi nel 2021 nell’area calanchiva di via di Casale, mettendo definitivamente in sicurezza la zona. La porzione di territorio in questione è situata a circa 3 km in direzione nord-est dall’abitato di Certaldo e interessa una porzione di versante per un fronte di quindici metri.

Il piano approvato pochi giorni fa prevede nel dettaglio la chiodatura della coltre superficiale instabile mediante l’introduzione di una serie di barre metalliche autoperforanti. L’intervento viene completato con l’installazione di rivestimento del pendio attraverso l’utilizzo di una rete metallica ad alta resistenza, fissata al fronte anche con ancoraggi verticali, inferiori e laterali da aggiungere alle barre e funi di acciaio. Al fine di proteggere l’area dall’azione erosiva e dilavante delle acque di pioggia, nonché di mitigare l’impatto dell’opera sulle componenti ambientali e paesaggistiche, è previsto l’utilizzo di geostuoie rinforzate: nel tratto in cui il fronte della frana risulta maggiormente vicino alla viabilità pubblica è stato scelto di realizzare anche una paratia di micropali posti su due file sfalsate, collegate in sommità da cordolo in calcestruzzo armato.