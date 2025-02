Lavori per la fibra ottica: “Occhio ai falsi tecnici”

Montespertoli (Firenze), 17 febbraio 2025 – Nel corso di quest’anno, il territorio comunale di Montespertoli sarà interessato dai lavori volti alla realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. Il progetto, rientra nell’ambito del programma “Italia a 1 Giga” finanziato dal Pnrr, che mira a garantire connessioni ultra-veloci nei territori meno serviti. Al fine di agevolare i lavori di posa della fibra, Open Fiber chiede ai cittadini di compilare un modulo di richiesta di autorizzazione necessario per consentire l’accesso a proprietà private o immobili interessati dalle lavorazioni. Tale documentazione non prevede alcun costo per la cittadinanza: nel caso in cui venga presentato un documento da firmare, i cittadini non devono effettuare alcun pagamento. Gli operatori incaricati sono sempre muniti di un cartellino di riconoscimento ufficiale, che deve essere esibito su richiesta. In caso di dubbi o di richieste sospette, la cittadinanza è invitata a contattare immediatamente il Comune di Montespertoli per segnalazioni o chiarimenti.