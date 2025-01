Lavori in via del Chiassetto. La sindaca Giannì propositiva: "Collaborare riduce i disagi"

"Si tratta di una via importante per il centro storico. Abbiamo pensato a una impostazione di lavoro condivisa, per permettere ai cittadini di conoscere al meglio il progetto e suggerirci ogni possibile miglioria nell’organizzazione dei lavori, al fine di ridurre al minimo il disagio per tutti". La sindaca Francesca Giannì ha così spiegato l’intervento da circa mezzo milione di euro che dovrà concludersi con la riqualificazione di via XX Settembre (in primis) e di via del Chiassetto. Un’operazione che è stata illustrata pochi giorni fa, in un’assemblea pubblica (nella foto) nel corso della quale l’amministrazione ha recepito le considerazioni dei cittadini.

Il piano prevede la demolizione dell’attuale sede stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra arenaria su tutta l’area interessata (poco meno di un migliaio di metri quadri) oltre al rifacimento della scalinata su via del Chiassetto. Saranno realizzati massetti in calcestruzzo armato, con gli operai che interverranno anche per creare un nuovo sistema di illuminazione. L’aggiudicazione provvisoria si era concretizzata nella seconda parte del 2024, per un cantiere che dovrebbe essere ultimato in circa 180 giorni dal momento della consegna.

Giannì, al termine dell’incontro, ha invitato i cittadini (residenti in primis) ad avere pazienza e a collaborare, quando le operazioni entreranno nella fase culminante. "Un incontro che ho apprezzato perché ci permette di avere una conoscenza del territorio migliore e pensare già ora in che modo sviluppare i prossimi progetti per Castello Alto, per la stessa via XX Settembre nella porzione che non sarà interessata dai lavori. Ma anche per le altre strade del centro storico – ha concluso Giannì - rifaremo e miglioramento i sottoservizi, illuminazione. Un altro pezzetto che si aggiunge al nostro progetto per Castello. Non sarà semplice gestire il cantiere, ma riusciremo grazie alla collaborazione di tutti".

