Sos alluvioni, la corsa ai ripari. Maxi-cantiere sulla cateratta, ‘investimenti anche per la Pesa’

Empoli, 3 marzo 2025 – Un altro passo avanti per la sicurezza idraulica di Montelupo, Capraia Fiorentina e, nel complesso, della stessa Empoli. Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, presieduto da Paolo Masetti, ha dato disco verde al progetto di manutenzione e automazione della cateratta di Brucianesi, a Montelupo, elemento assai importante nella gestione dello scarico dei corsi d’acqua minori e il livello di piena dell’Arno. In particolare, come spiega lo stesso Consorzio, si sta lavorando alla meccanizzazione, automazione e gestione in emergenza dell’opera in prossimità dell’impianto idrovoro sul Rio di Biancana.

“Nell’occasione allestita anche una nuova viabilità d’accesso e di manovra per migliorarne la gestione – si legge nel testo – L’intervento, finanziato con fondi della Regione Toscana per un totale di 124mila euro, è attuato dal Consorzio nell’ambito della convenzione con il Genio civile Valdarno superiore e si prevede che venga concluso entro marzo”.

“L’impianto idrovoro di Brucianesi costituisce uno dei tanti elementi essenziali per la gestione dei più importanti nodi idraulici del territorio, quelli in cui le acque hanno bisogno di essere pompate per rimanere sotto i giusti livelli di piena – spiega il presidente Masetti –. Sono sistemi estremamente complessi e onerosi in termini sia di telecontrollo e gestione che di manutenzione e ammodernamento su cui il Consorzio lavora quotidianamente”. Come sappiamo, l’altro grande progetto della Bonifica nella zona è quello delle nuove casse di laminazione in bassa Pesa. Intanto a Cerreto, dopo l’ultima alluvione, sale l’attesa per il sopralluogo dell’assessore regionale Monia Monni.