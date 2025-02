Ponte di Lazzeretto: nel prossimo mese la fase conclusiva dei lavori

Sarà il Comune a farsi carico del ripristino del tetto dell’immobile di via 2 Settembre crollato nelle scorse settimane (nella foto), per poi rivalersi economicamente sul privato, "che non ha a quanto pare ancora ottemperato all’ordinanza". La polizia municipale intensificherà i controlli, focalizzandosi anche su eventuali mezzi pesanti che entreranno nella via nonostante i divieti, stando a quanto già segnalati da alcuni cittadini. E il prossimo mese partirà la fase conclusiva dei lavori di consolidamento del ponte di Lazzeretto, a cura della Città Metropolitana. È quanto emerso dalla riunione fra il sindaco Simona Rossetti ed i residenti di Lazzeretto, svoltasi due sere fa al circolo (in attesa del prossimo che si terrà il prossimo mercoledì alle 21.15, nello stesso luogo). Si è parlato in primis della situazione di via 2 Settembre, che ’blocca’ indirettamente anche il cantiere di via dell’Acquerata: non appena la prima strada sarà riaperta, partirà il lavoro di riasfaltatura della seconda.

"Verranno stanziate altre risorse per un tratto critico che ha necessità anche di ricavature di fossi. Su via 2 Settembre invece, il Comune sta incaricando tecnico e ditta per i lavori di contenimento della facciata. Abbiamo più volte chiesto alla Città metropolitana di intensificare la segnaletica e continueremo a farlo. Per i controlli, incrementeremo i servizi della polizia municipale – ha fatto sapere Rossetti, tirando le somme – per quel che riguarda via Maremma e le difficoltà di parcheggio, è stata chiesta collaborazione ai residenti in questa fase vista la presenza del vicino posteggio. E anche in questo caso sarà intensificata l’attività di controllo. Per quanto concerne infine il ponte, abbiamo chiesto costantemente aggiornamenti alla Metrocittà. E ci è stato risposto che a marzo ripartiranno i lavori conclusivi".