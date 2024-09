L’assessore-scrittore. Ricordo di Cardellicchio

Riccardo Cardellicchio, giornalista, scrittore, politico, assessore. Il 12 settembre a partire dalle 21.30, nel cortile della biblioteca comunale nel Palazzo Corsini, è in programma una serata dedicata al ricordo di Cardellicchio, moderata dall’assessore alla cultura Alberto Cafaro, con interventi di Alberto Malvolti, Aldemaro Toni, Angela Cardellicchio e letture di Andrea Giuntini. Un evento inserito all’interno della rassegna Estate44, il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Fucecchio, con il contributo del Consiglio regionale, in occasione dell’80esimo anniversario dell’Eccidio del Padule e della Liberazione di Fucecchio. Cardellicchio (1939-2021) è nato a Fucecchio, dove ha vissuto gran parte della propria vita, oltre che giornalista professionista è stato assessore comunale e scrittore di successo con libri di ricostruzione storica, narrativa, teatro e poesia. Tra di essi: L’estate del ’44, sull’eccidio dei tedeschi nel Padule; il monologo ’Gli uomini della Contessa (Matilde di Canossa)’ rappresentato per la prima volta alla Pergola; ’Una sera d’estate, una stella’; i romanzi ’Un’estate di sangue’ e ’Un mare di carta’; la raccolta di haiku ’Le nostre stagioni leggere’; tanti racconti in antologie.