L’Asl perde il duello sui terreni "Tornino ai proprietari in 90 giorni" Ospedale, il parcheggio è un caso

Novanta giorni di tempo per restituire una parte dei terreni dove era stato realizzato il nuovo parcheggio dell’ospedale di Fucecchio perché acquisiti, all’epoca, in modo ritenuto illegittimo. La giustzia amministrativa in questo duello tra privati ed Azienda Usl Toscana Centro si era già espressa, condannando l’azienda a restituire agli appellanti i terreni ed a corrispondere il risarcimento per l’illegittima occupazione a far data dall’1 gennaio 2010 oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza – si legge nel dispositivo del Consiglio di Stato – era stata notificata al procuratore costituito dell’Azienda Usl Toscana Centro in data 21 settembre 2022. Da qui un nuovo ricorso dei cittadini per lamentare l’inottemperanza dell’amministrazione, "stante la mancata restituzione delle aree ovvero l’adozione - prima del passaggio in giudicato della sentenza - di un provvedimento acquisitivo, oltre al mancato pagamento del risarcimento spettante per l’occupazione".

Per quanto attiene alla determinazione del risarcimento del danno, i ricorrenti – si legge – sottolineano che la sentenza aveva ritenuto attendibile la perizia di stima effettuata dal tecnico di fiducia degli appellanti che ha quantificato in 80mila euro il valore complessivo delle due particelle al centro della lite. La somma spettante per 13 anni di occupazione illegittima (dall’1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2022) "ammonta ad oggi (salvo aggiornamento) a 52mila euro oltre rivalutazione e interessi". Nella mossa difensiva, l’Azienda sanitaria, si apprende, aveva ricorso al Tribunale di Firenze per l’accertamento dell’intervenuta usucapione e, conseguentemente, aveva chiesto che il giudizio venisse sospeso. In ogni caso, l’amministrazione ha sottolineato ai giudici del Consiglio di Stato che sui terreni in questione, che occupano una superficie di 600 mq, insistono opere pubbliche a servizio dell’ospedale di Fucecchio. I giudici hanno tuttavia rilevato che altresì fermo, le parti potranno raggiungere anche un accordo transattivo. E comunque decorso il termine assegnato senza che l’amministrazione intimata abbia provveduto all’esecuzione della sentenza, "si provvede sin d’ora alla nomina, quale Commissario ad acta, del Prefetto di Firenze, che provvederà all’esecuzione della sentenza".

Carlo Baroni