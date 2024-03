L’arte con l’arte. Sei spettacoli tra le sculture

Sei spettacoli all’aperto tra le sculture di Davide Dall’Osso. Un pomeriggio di teatro, musica e poesia. È questo il corposo programma della performance "Action: l’arte incontra l’arte" che attraverso cinque sei postazioni andrà in scena sabato pomeriggio nel centro urbano di Castelfiorentino, con ritrovo alle 16.30 in piazza Gramsci. La serata, che conclude la quarta edizione della mostra diffusa "Community" e il progetto "Metamorfosi" (progetto del Comune di Castelfiorentino con Associazione Cetra e Atelier Dall’Osso) vedrà protagoniste le associazioni culturali del territorio, che si esibiranno tra le sculture dell’artista Davide Dall’Osso con una serie di spettacoli a tema. I visitatori saranno accompagnati da una guida (Federica Mafucci, Teatro C’Art) che interpreterà il personaggio “La Franca”, con il compito di presentare le opere, le compagnie e gli spettacoli. Il primo spettacolo si svolgerà sulla terrazza del Teatro del Popolo (dove è installata la scultura di un cavallo), con la compagnia Teatro Castello che presenterà una ‘chiassata’ dal titolo "C’erano una volta Penelope, Ulisse e... un Cavallo", dialogo frizzante tra Penelope e Ulisse su temi controversi: dalla tela di Penelope al Cavallo di Ulisse, dai Proci a…un ospite inatteso. Il secondo è previsto all’Arco della Costa (via Ferruccio, dove è presente una installazione di 6 Duende) dove Cristina Martini (Associazione dei Poeti) leggerà “Abitare poeticamente il mondo” di Christian Bobin, e alcune poesie scritte da lei stessa, da Margherita Guidacci e da Emily Dickinson. Il terzo è in programma lungo la scalinata di via Franciosini dove la Compagnia Gat teatro presenterà un estratto dello spettacolo "Il Solo" con Nicola Pannocchi (regia Chiara Riondino). Tratto da uno spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, nel brano si darà voce ad apparenti emarginati, che forse hanno solo una maggiore comprensione del mondo. Conclusione della serata al Teatro del Popolo con l’ultima performance di musica dell’associazione Orpheus. Il progetto gode della compartecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per informazioni sulla serata: [email protected]