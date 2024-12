L’Arma celebra la Virgo Fidelis. Festa per la patrona dei carabinieri

Grande festa sabato a Montelupo Fiorentino per le celebrazioni in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell’Arma dei carabinieri. Tanti gli esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine che hanno preso parte all’evento organizzato dal presidente della sezione montelupina dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Maurizio Cutrupi, e dal consiglio della stessa. All’iniziativa era presenti fra gli altri il generale di corpo d’armata Tullio Del Sette (nella foto in basso), il sindaco di Montelupo Simone Londi, il generale di divisione nonché ispettore Anc Toscana Luigi Nardini, il capitano Angelo Corrente comandante della compagnia di Empoli, il comandante della compagnia di Scandicci Riccardo Cuneo, il comandante della stazione dei carabinieri di Montelupo Bruno Mencarelli, il maresciallo capo Simone Soldi (comandante della stazione di Montespertoli) nonché una folta rappresentanza dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri dell’Empolese e della Piana fiorentina, con bandiere e labari.

La giornata si è aperta con la messa delle 11 presieduta dal cardinale Ernest Simoni e concelebrata dal parroco don Cristiano Meriggi, presso la parrocchia di San Donato a Livizzano. Nel corso della cerimonia coordinata dal vice-presidente Gabriele Mariano e dal consigliere Giuseppe Vescovo è stata proclamata dal capitano Corrente la "Preghiera del Carabiniere", con il trombettista Davide Nigi che ha eseguito il brano "Il Silenzio" ed il coro che si è esibito nell’ "Inno alla Virgo Fidelis". Al termine della celebrazione è stata benedetta l’opera "Virgo Fidelis" realizzata da Anna Nicro e donata dalla parrocchia all’Associazione.

"La festa dedicata alla Virgo Fidelis ha una lunga tradizione. Risale infatti all’8 dicembre 1949 quando, sua santità Pio XII, proclamò ufficialmente Maria "Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri", fissando la data della ricorrenza al 21 novembre – ha ricordato il generale Nardini, a proposito delle origini della ricorrenza - a seguito della battaglia di Culqualber del 1941 in Abissinia, per l’eroismo dei carabinieri, la bandiera dell’Arma è stata decorata della medaglia d’oro al valore militare. Da allora, ogni anno si rende onore alla patrona e ricordano i caduti in servizio".

Al termine della funzione liturgica e durante il successivo momento conviviale è stato ufficializzato l’ingresso dei nuovi trenta tesserati nell’Associazione Nazionale Carabinieri, fra cui il comico Graziano Salvadori, il parroco don Maggini e diversi militari in servizio. "Sono lieto di vedere un Associazione così unita – ha commentato il generale Del Sette, il quale ha donato all’associazione di Montelupo una copia del manuale "Etica del Carabiniere" - così tanto entusiasmo, tanti carabinieri, in servizio e in congedo, familiari e simpatizzanti, che rinnovano e vivificano i valori comuni della nostra istituzione". Il sindaco Simone Londi che ha preso parte alla celebrazione ha detto: "Sono onorato di aver partecipato a questa celebrazione a San Donato alla presenza anche del Generale Del Sette e del Cardinal Simoni. L’arma dei carabinieri e l’associazione nazionale dei Carabinieri svolgono ruoli importanti nelle nostre comunità e mi ha fatto piacere essere stato con loro in questo momento di festa". Alle autorità intervenute sono infine stati consegnati dei piatti in ceramica, con il logo dell’Anc di Montelupo, disegnati a mano dal maestro ceramista Marco Tombelli ed alcune bottiglie personalizzate per l’occasione prodotte dall’azienda Gambacciani.

Giovanni Fiorentino