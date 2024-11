Largo al bike sharing: "Salute ed ecologia"

Una flotta di 20 per cominciare, ma la fase di test durerà tre mesi; si può sempre correggere il servizio. Al via a Empoli il bike sharing; la rivoluzione green viaggia su due ruote. E considerando i 18 km di pista ciclabile esistenti in città, ci sarà da pedalare. Sono di un verde acceso, inconfondibili le biciclette elettriche con pedalata assistita fornite da Elerent, posizionate in 10 stazioni nelle zone strategiche della città (tra cui stazione ferroviaria, ospedale, piazza della Vittoria e polo scolastico di via Sanzio) tramite il sistema di ‘free-floating’, che permetterà l’utilizzo dei veicoli 24 ore su 24. Un servizio pensato per un’utenza variegata, pendolari che frequentano la stazione, studenti e personale sanitario che orbita attorno al San Giuseppe.

L’utilizzo è semplice, basta aprire l’App Elerent, registrarsi e consultare la mappa. Dopo aver individuato il veicolo più vicino, un clic e la prenotazione è effettuata. Dirigendosi in prossimità del mezzo, sempre tramite l’App, sarà possibile sbloccare la bici ed iniziare la corsa. Un servizio a portata di smartphone. Le tariffe? Si parte dai 0,20 centesimi al minuto con lo sblocco di un euro, per poi passare ad abbonamenti, offerte e promozioni per chi sceglierà di noleggiare e-bike per periodi più lunghi. "Iniziamo con una fase di sperimentazione, per vedere quanti mezzi saranno utilizzati e quali le zone più gettonate", ha spiegato Alessio Treglia, fondatore di Elerent. Le bici sono dotate di gps contro il rischio di furto. L’intenzione è potenziare il servizio investendo anche in altri comuni. Ma intanto, il lancio in città, presentato in uno dei luoghi simbolo ovvero piazza Farinata degli Uberti.

"Non avevamo un servizio di questo tipo – spiega il sindaco Alessio Mantellassi –, ma solo il car sharing. Siamo contenti di questo passo in avanti in termini di innovazione e modernità. Vediamo lo sforzo del privato, ma anche quello dell’amministrazione comunale sul tema. Abbiamo tre nuove infrastrutture come obiettivi di mandato, le piste ciclabili verso Pozzale-Casenuove, verso Villanuova e verso Ponte a Elsa". "Si colma un vuoto, quello del bike sharing - interviene l’assessore alla Mobilità, Simone Falorni - Empoli si presta bene, data la sua natura quasi totalmente pianeggiante, ad essere percorsa sulle due ruote". Ora sarà più semplice farlo.

Y.C.