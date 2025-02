L’arcivescovo parla del carcere

Proseguono gli incontri de "La Chiesa di dentro", iniziativa promossa dalla Caritas della Diocesi per raccontare una Chiesa in prima linea, che si spende e s’impegna per una missione umanitaria, al servizio degli ultimi, e per la difesa e il rispetto dei diritti umani, nei luoghi di estrema povertà, di guerra e di disagio sociale. Il tema al centro dell’incontro, che si svolgerà venerdì 28 febbraio, alle 21.15, a La Calamita di Fucecchio, sarà quello del carcere, un argomento caro a Caritas che lo ha affrontato anche altre volte nei progetti rivolti ai giovani "Le 4 del pomeriggio" che hanno fatto un’esperienza all’interno del carcere di Padova. Monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, sarà protagonista dell’incontro intitolato "Emergenza carceri: un tunnel senza uscita". Gambelli è stato cappellano della casa circondariale di Sollicciano.