Landini alla Sammontana Incontro con i lavoratori "In 300 all’assemblea"

Il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini incontrerà i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Sammontana. La notizia è ufficiale: l’assemblea si terrà mercoledì dalle 11 alle 12 nei locali della mensa aziendale in via Tosco Romagnola. "Un evento mediatico di alta visibilità - commentano con orgoglio dal sindacato - Mai accaduto prima in una fabbrica dell’Empolese Valdelsa. Un’autorevole occasione di incontro unita all’ulteriore dimostrazione di quanto la Cgil con il sindacato confederale si dimostri vicino ai lavoratori". Tra le tante fabbriche che Landini visiterà questo mese, dunque, ce n’è anche una - importantissima - del territorio. Non a caso è qui che Rossano Rossi, segretario regionale Cgil eletto a inizio 2023, ha lavorato per anni iniziando la propria carriera sindacale come delegato di base per poi entrare nel coordinamento nazionale Rsu oltre che nel direttivo nazionale Cgil. Da empolese doc e storico dipendente dello stabilimento, il segretario generale Cgil Toscana - che ha mantenuto un rapporto fortissimo con Sammontana - si è adoperato per portare Landini nella ’sua’ Empoli. Missione che pare compiuta.

"Empoli se lo merita - commenta Rossi - Landini ha mantenuto la promessa. La prima tappa sarà al Pignone a Firenze, poi Empoli, infine Fornacette, Pisa. Sarà un’assemblea partecipata, con almeno 300 persone: faremo confluire i vari turni in via eccezionale, per dare modo a tutti di assistere. Questo evento mi rende orgoglioso". La tappa empolese fa parte di un tour che Cgil promuove tra settembre e ottobre per dare risposte concrete ai bisogni delle persone, una consultazione straordinaria certificata delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani. In questo periodo saranno convocate assemblee in alcuni dei luoghi di lavoro del territorio nazionale chiedendo a tutti di esprimersi e votare su diverse tematiche. Tra queste, "le proposte rivendicative avanzate al Governo per cambiare le scelte di politiche economica, sociale e istituzionale - si legge nella nota diffusa dal sindacato - e le proposte rivendicative avanzate nei confronti delle controparti datoriali". Il segretario nazionale Cgil inviterà i dipendenti empolesi a partecipare a ’La via maestra, insieme per la Costituzione’, manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 7 ottobre. "Una manifestazione contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola, per la tutela dell’ambiente. Contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare".

Y.C.