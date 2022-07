L’allarme siccità e il rimpianto invasi "La svolta? Un piano mai realizzato"

di Alessandro Pistolesi C’era uno studio approfondito, si erano espressi tecnici, esperti qualificati, geologi di lungo corso. C’era un progetto, messo nero su bianco, con dettagli e approfondimenti. Solo che poi non se ne è fatto più nulla: il piano è rimasto su carta e poi, come spesso accade in Italia, è finito nel dimenticato. Ora, a quasi 15 anni di distanza, siamo punto e a capo. Non piove da settimane e settimane, la terra soffre, i fiumi sono a secco. Gli esperti e il mondo della politica parlano di invasi come una tra le soluzioni al problema della siccità. "Accadde lo stesso tra il 2003 e il 2009, con una differenza non da poco: allora le emergenze siccità erano fra ottobre e novembre, ora sono in drammatico anticipo di 4 mesi con conseguenze disastrose", commenta Paolo Londi, ex capogruppo del Pd a Montelupo, all’epoca consigliere provinciale. "Già allora – continua Londi – ci rendemmo conto che il lago di Bilancino da solo non poteva bastare in casi di forte emergenza. Così nel 2007, come presidente della commissione Agricoltura e Attività produttive mi feci promotore di uno studio sulla fattibilità di alcuni invasi nella provincia di Firenze. La mozione, approvata all’unanimità, impegnava la giunta a elaborare uno studio approfondito sul territorio per localizzare delle aree idonee a ospitare gli invasi". Il tema è dibattuto, seguono confronti con esperti, Consorzio di bonifica e Coldiretti. Si esprimono a favore ingegneri idraulici, docenti universitari e altre figure qualificate. Alla fine, nel 2009, il progetto viene presentato. "Lo studio venne eseguito velocemente grazie a valenti professionisti del settore – riprende l’ex consigliere provinciale –. Vennero individuate 15 zone adatte per una rete di invasi. Tra queste c’erano Casanova nel comune di Montespertoli e Montelupo con quasi un milione di metri cubi di volume lungo il ...