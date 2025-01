Ladri ancora in azione al negozio Terranova, portata via la cassa

Terzo colpo. I ladri hanno fatto di nuovo irruzione a Terranova di Empoli, in via Ridolfi. Il negozio è stato ’visitato’ da ignoti che hanno forzato la porta nella notte. La brutta scoperta da parte dei commessi al mattino, nel momento dell’apertura. I segni sulla porta non hanno lasciato spazio a dubbi. Dubbi confermati purtroppo appena varcata la soglia e visto il danno. Da quanto abbiamo potuto apprendere, i ladri hanno portato via direttamente il cassetto. Non è stato possibile conoscere l’entità della refurtiva, ma sicuramente per il noto negozio di abbigliamento non si tratta del primo raid subito sebbene si trovi in una strada centralissima. Per ricordare due dei principali precedenti. Esattamente un anno fa il furto di capi d’abbigliamento e fondo cassa, e a dicembre 2023 addirittura il furto che diventa una rapina con una dipendente spintonata. La speranza, anche stavolta, è che le telecamere possano aiutare gli investigatori.

e.c.