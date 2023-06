L’addio al Cavaliere La politica si divide fra meriti e cordoglio Ma anche qualche critica

EMPOLESE VALDELSA

Tra sguardi al passato e incognite future, è il tempo del ricordo. Cosa cambia se un pezzo di storia se ne va? Il tributo a Silvio Berlusconi investe l’Empolese Valdelsa. Tra i primi a commentare la morte del leader di Forza Italia, c’è chi quegli ideali politici li ha sposati anni fa. È in lutto il gruppo consiliare di centrodestra Montelupo nel cuore - Centrodestra per Montelupo. "Con Berlusconi ho condiviso pensiero ed opera - fa sapere il capogruppo Daniele Bagnai - Cosa succederà? Berlusconi non ha mai considerato l’idea che la sua esperienza politica finisse con lui. Bisogna portarne avanti la lezione politica, c’è da riflettere sulle modalità. Questa morte non è un ’bomba libera tutti’. Se qualcuno scappa usando come pretesto l’ipotesi della fine del partito, l’idea di uscire ce l’aveva anche prima". Dal gruppo consiliare Forza Italia centrodestra Fucecchio, Simone Testai e Sabrina Ramello si stanno organizzando per far visita alla camera ardente. "Non l’ho conosciuto personalmente - racconta Testai ricordando il Cavaliere - ma la perdita è grave anche dal punto di vista umano. Senza di lui non ci sarebbe stato il bipolarismo. Sua è l’intuizione di un centrodestra unito che dà pari dignità ai partiti minori. Ha insegnato a gestire una coalizione e a combattere per gli ideali". Non è mai arrivato a Fucecchio, Berlusconi, "ma non c’è rammarico - prosegue Testai - Non ci ha mai fatti sentire secondi ad altri. Ora si aprirà una necessaria fase congressuale che farà di Forza Italia un partito tradizionale, con un segretario". E sempre da Fucecchio, l’intervento di Marco Cordone, consigliere comunale Lega per Salvini Premier e consigliere Nazionale Anci. "Berlusconi ha fondato la Casa delle Libertà ed è sempre stato un grande alleato della Lega", commenta Cordone.

"Un uomo di eccezionali qualità - aggiunge Andrea Parri, coordinatore Forza Italia di Vinci - Ha dato lavoro e contribuito al successo economico italiano". Solidarietà da parte di Fratelli d’Italia: i consiglieri Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi chiederanno al Comune di Vinci "un gesto di unità politica al prossimo Consiglio Comunale, dedicando a Berlusconi una via". Il Pd, ieri, ha rinviato la propria direzione in segno di rispetto per la scomparsa di Berlusconi. "Comunque la si pensi - scrive il sindaco empolese Brenda Barnini - si chiude la seconda Repubblica. L’ex premier ha rappresentato in modo radicato una parte consistente della società. Quella rappresentanza era un’istanza di cambiamento che ci vorrà ancora tempo per comprendere". "I ricordi in adolescenza di attivismo politico - fa sapere il sindaco certaldese Giacomo Cucini - sono legati a Berlusconi. Sono distante da quei valori ma oggi salutiamo un pezzo di storia". Il senatore Dario Parrini si rifà alle parole di Romano Prodi. "Mondi contrapposti, ma la rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia, anzi, di reciproco rispetto". "Ha cambiato il Paese, più in peggio che in meglio - è pungente il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni - Eppure, nella tristezza dilagante della politica, aveva le idee più chiare di chi c’è adesso". Parole di commiato, infine, dal sindaco di Gambassi Terme. "Il panorama politico - afferma Paolo Campinoti - non sarà più lo stesso".

Ylenia Cecchetti