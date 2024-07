L’accoglienza dei bambini del Saharawi

Domani alle 10.30 l’amministrazione comunale, alla presenza degli enti e delle associazioni coinvolte, organizza la cerimonia di accoglienza dei bambini Saharawi che in questo periodo sono ospiti del Comune. Per il secondo anno consecutivo, dopo lo stop dovuto alla pandemia, Fucecchio torna a ospitare una delegazione di bambini Saharawi, che si apprestano a trascorrere alcuni giorni lontani dalle difficoltà del deserto algerino in nome dell’amicizia che lega la città alle loro comunità. Il tutto alla presenza dell’amministrazione, dell’associazione Hurria, che da sempre collabora con il Comune per la realizzazione del progetto, e di tutti gli enti e le associazioni che hanno partecipato a questa grande iniziativa di solidarietà. Un patto di amicizia fondato sulla reciproca fiducia, che da molti anni lega Fucecchio e il popolo Saharawi e che costantemente si rinnova grazie al profondo spirito di accoglienza dell’intera comunità.