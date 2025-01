Laboratorio di ceramica per i più piccoli

MONTELUPO FIORENTINONuovo appuntamento con "Tutti al Museo" oggi al Museo della Ceramica in piazza Vittorio Veneto a Montelupo. Alle 16 e alle 17 è infatti prevista una visita guidata speciale per famiglie sulle ceramiche di Montelupo: forme, usi e decorazioni. Alle 17 e alle 18, invece, il programma prevede un laboratorio creativo di ceramica per bambini e ragazzi con un ceramista esperto e contemporaneamente per gli adulti una dimostrazione artigianale. Per entrambi i turni di ambedue le iniziative possono partecipare un massimo di venti persone, quindi è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 917650 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected].

Se il weekend si chiude all’insegna della cultura, però, la nuova settimana si aprirà con nuove iniziative per i più piccoli, dalle letture animate ai laboratori interattivi, con un "I martedì del Mmab". Dopodomani, infatti, alle 17 ecco l’incontro intitolato "I colori che ho dentro". Possiamo emozionarci davanti a un disegno? I piccoli partecipanti potranno scoprirlo attraverso vere opere d’arte per poi cercare di disegnare con matite colorate un sogno o un ricordo legato a una particolare emozione, con varie tecniche di colorazione e sfumatura. L’attività è adatta a bambine e bambini dagli otto agli undici anni e l’ingresso è gratuito.