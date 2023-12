La vita del Genio. Cinelli presenta il suo Leonardo

CASTELFIORENTINO

Domenica prossima alla Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa sarà ospite Claudio Cinelli per presentare in forma teatrale il suo libro “1458 - Lionardo - Il segreto dell’Assunzione“. Un’occasione per prendersi una pausa dalla frenetica corsa ai regali di Natale e concedersi qualche ora di cultura e convivialità. L’appuntamento, come detto, è per domenica prossima a partire dalle 18, quando sotto la lente finirà il romanzo storico di Claudio Cinelli, la cui drammatizzazione è affidata allo stesso autore, oltre che ad Anna Dimaggio, Guido Magnani, Tiziana Proni ed Elisabetta Santini. Claudio Cinelli è un attore, regista, scenografo e drammaturgo che in cinquanta anni di attività ha lavorato con gruppi storici del teatro di ricerca e sperimentazione teatrale sia nazionali che esteri. Ha inoltre scritto e ridotto molti testi teatrali e questo è il suo primo romanzo. È una vera e propria autorità nel campo del Teatro di Figura a livello internazionale.

“1458 – Lionardo – Il segreto dell’Assuzione“ è un romanzo storico ambientato nella prima metà del 1400. Discendenze, vincoli, intrighi, tradimenti, vendette, amori, incontri fatali e… segreti. È la storia delle persone che hanno avuto un ruolo importante nella vita del piccolo Leonardo Da Vinci: attraverso gli accadimenti storici, il romanzo ripercorre luoghi, guerre, inganni, omicidi e di conseguenza i comportamenti umani che inconfutabilmente risultano alquanto diversi da quelli che comunemente conosciamo. Come da tradizione degli incontri presso la Corte degli Accorti, a seguire è prevista una cena condivisa tra pubblico e autore, grazie anche al contributo degli stessi spettatori. Per prenotarsi è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Questo sarà l’ultimo appuntamento dell’anno, con il calendario culturale dell’associazione che riprenderà poi nel 2024 con nuovi interessanti incontri.