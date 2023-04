La villa storica e i rifiuti "Non c’è alcun degrado ma solo lavori di pulizia"

Nessun degrado. Ma solo il risultato di un lavoro di pulizia. Era stata Forza Italia ad attaccare l’amministrazione per lo stato di Villa Landini Marchiani. Ora il presidente dell’associazione ’Colori in Corso’ spiega che si è trattato solo di un intervento di pulizia da parte dei volontari che si incontrano in quei luoghi. "Nessun abbandono dei rifiuti e nessuno spreco alla Villa di Ponte a Cappiano, un tempo patrimonio dell’ex Opera Pia Landini Marchiani – spiega una nota – . Lo storico immobile situato nei boschi delle Cerbaie recentemente è stato teatro di un intervento di pulizia dei locali realizzato dai volontari delle tante associazioni che in vari momenti si sono incontrate in quei luoghi". Luoghi d’ispirazione per l’associazione Colori in Corso che da due decenni frequenta l’area e dove in passato ha realizzato tante opere, tra cui alcune dedicate al Palio di Fucecchio e altre donate al Comune. E’ il presidente di ’Colori in Corso’, Claudio Occhipinti, a spiegare il motivo per cui all’esterno della villa di Ponte a Cappiano si trovassero alcuni sacchi neri dell’immondizia, come denunciato dai consiglieri comunali di Forza Italia.

"Non si tratta di degrado – dice – ma semplicemente del risultato di un intervento di pulizia che i volontari che frequentano quei luoghi hanno realizzato per eliminare i residui dell’attività artistica e culturale che si è svolta all’interno della villa. I sacchi sono stati posizionati all’esterno dell’edificio per poi essere presi in carico da Alia e destinarli allo smaltimento. Mi dispiace che un intervento di pulizia che i volontari hanno deciso di realizzare sia stato etichettato come degrado. Sarebbe stato sufficiente informarsi per capire quale era la reale situazione". E ancora: "La Villa dell’ex Opera Pia Landini Marchiani - aggiunge il sindaco Alessio Spinelli – è un luogo di ispirazione e di aggregazione e che vede l’incontro di tanti volontari di associazioni, tra cui ’Colori in Corso’, il gruppo speleologico torrentistico Speolo, Il Ponte Mediceo e altre che in passato hanno svolto attività artistiche e escursionistiche. Altro che degrado, quella che svolgono è un’attività meritoria che ha trovato il plauso di istituzioni e enti come l’Associazione Palio delle Contrade o il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce. Anzi, prossimamente, insieme a queste associazioni vorremmo organizzare negli spazi antistanti la villa un evento culturale che valorizzi quei bellissimi luoghi".