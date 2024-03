La via medicea è fra i cammini regionali: spinta per il turismo

Per la città del padule sarà una ulteriore spinta al turismo. La via Medicea viene riconosciuta come cammino di interesse regionale. Il progetto vede come capofila il Comune di Prato. Il passo compiuto dalla Regione consente una migliore promozione e valorizzazione strategica sia su base nazionale che internazionale, a partire dall’inserimento della via Medicea nell’atlante dei cammini della Toscana. La via medicea è un cammino con grandi potenzialità, caratterizzato dal bellissimo paesaggio collinare del Montalbano, dalla presenza delle ville Medicee, da un’offerta diffusa di carattere artistico e dalla qualità del settore enogastronomico. Di recente è stata completata la collocazione della segnaletica lungo il percorso, da Prato a Fucecchio. Ma intanto questo riconoscimento permetterà di ottenere ulteriore visibilità e valorizzazione turistica di una via che interessa anche Fucecchio, terra che incrocia già la Francigena con importanti ricadute in termini di presenze.