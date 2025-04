"La trasformazione digitale sostenibile"

Un brand pensato per accompagnare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione, focalizzandosi sulla sostenibilità, la compliance normativa e l’efficientamento energetico. A lanciarlo è Var Group, Digital integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali. Si chiama SustainIT. Il team di SustainIT, composto attualmente da 50 persone, è specializzato nell’offrire soluzioni integrate e scalabili per la gestione dei dati aziendali, aiutando le imprese a ottimizzare i loro processi, migliorare la loro trasparenza e ridurre l’impatto ambientale. Il punto di partenza è l’importanza di integrare la sostenibilità in ogni fase del processo produttivo, a partire dalla gestione e analisi dei dati.

Si può risparmiare tra il 10% e il 25% sui costi energetici, evitare in media emissioni di 17mila tonnellate di Co2 e risparmiare oltre 40GWH di energia in un anno se si monitora e gestisce con tecnologie avanzate il proprio consumo energetico – spiega un anota –. Ma interi settori sono ancora agli albori della transizione digitale ed ecologica: per fare un esempio, il tasso di penetrazione dei sistemi di automazione nei building, negli uffici e nei business center del terziario nel nostro Paese è inferiore al 10%, e il 95% di questi edifici è stato costruito prima del 2000. La soluzione? Adottare sistemi tecnologicamente avanzati per l’automazione e il monitoraggio del consumo energetico offre alle aziende un doppio vantaggio: ridurre significativamente i costi operativi e migliorare l’efficienza energetica. Var Group ha investito 5 milioni di euro per aiutare le aziende a misurare, monitorare e ridurre l’impronta carbonica, accompagnandole nel percorso di decarbonizzazione.

"Con SustainIT portiamo alle aziende di tutte le dimensioni la nostra esperienza, offrendo strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale e sostenibile – spiega ha dichiarato Pier Alberto Guidotti, Head of SustainIT – . Al di là degli obblighi di legge, è importante far crescere la consapevolezza sui temi ambientali e sull’impatto positivo che l’innovazione tecnologia può avere, anche nelle piccole realtà. Non solo: integrando in un’unica piattaforma le funzioni di acquisizione, controllo e monitoraggio dei dati, trasformiamo la gestione della conformità normativa in un vantaggio competitivo". "Affianchiamo le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale e riteniamo che la sostenibilità non sia un addendum, ma la sostanza stessa di una crescita che porta valore anche alle persone e alla società nella quale viviamo", aggiunge Francesca Moriani Ceo Var Group.