La tragedia di Ale e Ricky. Maxi-gara di solidarietà

Sono trascorsi 18 anni da quel tragico pomeriggio del 15 dicembre 2006, quando Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, due giovani promesse del calcio, persero la vita durante un allenamento al Centro Sportivo della Juventus a Vinovo. Una ferita che non si è mai rimarginata nel cuore della comunità dell’Empolese Valdelsa (e non solo), ma che ha dato vita a un movimento di straordinaria solidarietà, trasformando il dolore in un’azione concreta per il bene comune.

Grazie alla raccolta fondi del 2024, l’associazione nata per ricordare i due piccoli campioni ha destinato 30mila euro a sostegno di progetti che migliorano la vita di bambini affetti da malattie rare e disabilità. Tra le realtà supportate spiccano l’associazione “Fiori di Vetro”, che si occupa di autismo, e “Codini e Occhiali”, impegnata nell’assistenza a bambini con sindrome di Cohen e Adhd. Un altro importante contributo è stato destinato a Don Rinoy, figura già nota per il suo impegno nella costruzione di scuole in India. Dopo i progetti realizzati a Jaigaon e Jhansi, è ora in cantiere una terza scuola, pensata per dare una speranza concreta ai bambini della Missione Mirik.

Per la prima volta, l’associazione ha inoltre deciso di sostenere “Le Tre e un Quarto”, una realtà che opera per migliorare la qualità della vita di persone fragili e con disabilità. Con il contributo donato, è stato possibile acquistare un pulmino che consente a questi bambini di raggiungere il centro educativo, uno strumento essenziale per garantire loro inclusione e supporto.

"Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità dei sostenitori, che con amicizia e amore mantengono vivo il ricordo di Riccardo e Alessio – si legge nel comunicato della stessa associazione –. Attraverso il loro aiuto, questi due ragazzi continuano a vivere nei cuori di chi beneficia delle iniziative portate avanti in loro nome. L’obiettivo è chiaro: proseguire nella missione di sostenere associazioni locali e genitori uniti dalla volontà di rendere migliore la vita dei loro figli, restituendo un po’ della bellezza che ogni giorno ricevono da loro. Con l’augurio di un felice 2025, l’associazione invita tutti a partecipare agli eventi in programma e a contribuire, anche attraverso il 5x1000 (C.F. 05750780487). Per rimanere aggiornati sulle iniziative, è possibile visitare il sito www.riccardoealessio.it o seguire le pagine social dedicate".