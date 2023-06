La svolta del turismo "Ecco i nuovi pacchetti"

Scoprire la città e il territorio. In Padule sui tipici barchini in legno o nella città sotterranea alla scoperta delle origini medievali del centro storico. Ma anche escursioni sulle colline con auto d’epoca, trekking tra laghi, vallate e lungo le antiche strade dei pellegrini, laboratori di gelateria artigianale, aperitivi in luoghi incantati e degustazioni di prodotti tipici locali. Tutto questo e molto altro è contenuto nei pacchetti turistici settimanali proposti dall’associazione Exploring Fucecchio. Un impulso decisivo alla creazione di questa offerta e della sua promozione nei circuiti turistici l’ha data anche l’accordo che Exploring Fucecchio ha stipulato con Gattinoni Travel Store, uno dei principali tour operator nazionali, che recentemente ha acquisito anche Robintur Travel Group, con tutte le sue numerose agenzie sparse sul territorio. "E’ un segnale forte – dice il presidente di Fucecchio Turismo, Federico Sgherri - che arriva dal territorio e dagli operatori che hanno deciso di offrire servizi turistici". "Come amministrazione comunale iniziamo a vedere i primi frutti di un impegno che è partito da lontano", spiega l’assessore al turismo Daniele Cei.