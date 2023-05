La stella al merito del lavoro Maurizio Lusini nuovo maestro Una vita alla Vetreria Etrusca

"Sognavo tre cose da piccolo; fare il medico, una Mercedes, la roulotte. Non ho esaudito nessuno dei tre desideri, ma mi porto a casa un riconoscimento che mai avrei immaginato". Quando Maurizio Lusini (nella foto) si è affacciato al mondo del lavoro, 42 anni fa, non ambiva a onorificenze importanti. Ma oggi che è nell’elenco dei nuovi maestri del lavoro della Toscana, la "stella al merito" se la tiene stretta. Senese di nascita ma dipendente della storica vetreria Etrusca di Montelupo Fiorentino, dove svolge il doppio ruolo di responsabile dei sistemi informativi e di controller, Lusini figura nella rosa dei 79 nuovi maestri chiamati a ricevere l’ambita stella al merito del lavoro. Quest’anno la tradizionale cerimonia in palazzo Vecchio si svolgerà a dicembre, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della "Stella al Merito del Lavoro", istituita il 30 dicembre 1923. La stella viene concessa, ogni anno, ad un ristretto numero di lavoratori dipendenti che si sono distinti per laboriosità, impegno e serietà. "È un onore - commenta il 62enne dal suo ufficio - Un riconoscimento inaspettato".

Il percorso professionale inizia nell’80 dopo il diploma di ragioneria. Anni di esperienza in un’azienda dolciaria del gruppo Sapori e in una cristalleria di Colle Val d’Elsa precedono l’approdo alla vetreria Etrusca, la cui storia guarda al lontano 1920. "Lusini - sottolinea la proprietà di Etrusca Spa - si è reso protagonista del nostro percorso di crescita gestendo al meglio l’attività di coordinamento in ambito Information Tecnology e rendendosi sempre disponibile nella risoluzione dei problemi. Una persona dall’esemplare moralità, precisione e rispetto. Congratulazioni da tutti noi". "Ho iniziato ad occuparmi di informatica quando era agli albori - racconta il nuovo maestro del lavoro - Quando i computer non erano così diffusi. Le doti che mi hanno portato a un riconoscimento così prestigioso? Il percorso di maturazione in tanti anni di lavoro e in realtà diverse". Tra gli obiettivi che hanno i maestri del lavoro, portare nelle scuole tematiche fondamentali, "come la sicurezza. Parlarne - dice Lusini - è prioritario per i giovani. C’è bisogno di più attenzione alla formazione nella collaborazione tra scuole e lavoro. Solo così si evitano le morti bianche".

Ylenia Cecchetti