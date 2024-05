La squadra in corsa con Macchi. Dal M5Stelle a Europa Verde: "Ambiente, lavoro e sicurezza"

Ambiente, sanità, lavoro e sicurezza. Sono i "quattro punti per Castello", ossia i quattro macro-temi sulla quale è incentrato il programma elettorale di Fabrizio Macchi. Il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle e di Europa Verde sta da tempo incontrando gli elettori e ha presentato i candidati al consiglio che ne supportano la corsa.

"Questa amministrazione non ha tenuto conto dei cittadini contrari al progetto del forno crematorio a Cambiano – ha ribadito Macchi, spiegando la mancata intesa con il Partito Democratico che il Movimento ha raggiunto invece in altre realtà comunali – manca inoltre un "piano del verde" e un vero impegno sulle comunità energetiche. Non ci convince nemmeno il recupero dell’ex-Montecatini: chi amministra avrebbe dovuto poi trovare altri spazi per decentrare parte degli uffici comunali, migliorandone l’accessibilità" Per quel che riguarda gli aspiranti consiglieri, il M5S schiera Rita Ricci, Lorenzo Lelli, Federica Zunino, Antonio Segretario, Francesca Tinti, Hans Nardi, Fiammetta Strigoli, Flaviano Poggi, Anna Baldi, Vilson Pjetri e Tiziana Lazzeretti. Mentre per Europa Verde correranno Damiano Ghiozzi, Stefania Giglioli, Roberto Francalanci, Giovanna Marangoni, Fabio Viti, Sabrina Raiteri, Giampiero Dugo, Brunella Mura, Ugo Franco, Emy Tecce e Stefano Lisi.

C’è infine un’iniziativa che Macchi e i pentastellati hanno lanciato ufficialmente proprio ieri: si tratta di una marcia simbolica per la pace dal parco Roosevelt a Piazza Gramsci, fissata per venerdì prossimo alle 17.30. "Vorrei che tutti i candidati partecipassero, a simboleggiare che di fronte alla pace non possiamo pensarla diversamente – ha concluso Macchi – senza pace non c’è futuro, per nessuno".