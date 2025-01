La spinta al commercio “Momy shop“ è in città

In un periodo in cui investire nel commercio locale richiede coraggio e lungimiranza, la scelta di aprire un’attività in un centro cittadino, anziché in un centro commerciale, assume un valore particolare. È con questa visione che Noemi Ruggiero, affiancata e supportata dal padre Angelo, ha deciso di rinnovare il negozio Momy Shop a Fucecchio, dopo la riapertura della storica cartoleria a Santa Maria a Monte. Momy Shop si presenta come un negozio di prossimità che unisce servizi di cartoleria a un’ampia selezione di oggettistica da regalo, prodotti per la profumazione della casa, articoli per feste e compleanni. "La nostra idea è quella di ricreare un negozio di paese, per un rapporto più diretto e umano con la clientela, rispetto ai negozi delle grandi catene tipici dei centri commerciali”, dice Noemi Ruggiero. Il negozio è stata inaugurato sabato scorso.