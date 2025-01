La ’spada di luce’ all’alba. Visita fra suggestione e arte

Domani mattina si terrà una visita esclusiva alla cappella vecchia di San Michele a Luciano, sopra Camaioni. E sarà l’occasione per i partecipanti per contribuire alla raccolta fondi Art Bonus, destinata al restauro dell’affresco absidale rinascimentale raffigurante il Giudizio Universale. Il ritrovo è per le 7.30 all’inizio di via di San Vito (oppure direttamente davanti alla chiesa nel bosco di San Vito in Fior di Selva, sopra Camaioni). All’iniziativa prenderà parte l’assessore alla valorizzazione del patrimonio Lorenzo Nesi. Una chiesa il cui primo riferimento risale al 1243, quando faceva parte del castello di Luciano, proprietà dei Conti Alberti. La particolarità dell’edificio è che il perfetto allineamento del sole con la monofora della cappella genera una ’spada di luce’ che attraversa la piccola navata per proiettarsi, in perfetto allineamento, sulla controfacciata. I partecipanti a questo evento sono invitati a sostenere l’iniziativa Art Bonus (la misura ministeriale introdotta nel 2014 che consente ai cittadini di sostenere il patrimonio culturale con erogazioni liberali, beneficiando di vantaggi fiscali fino al 65% in 10 anni come credito d’imposta) partecipando alla raccolta fondi informale in loco. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria sul portale online Eventbrite partendo dal sito web del Comune di Montelupo.