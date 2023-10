La sosta a pagamento: "Solo per 350 posti"

Mille posti resteranno gratuiti. E 350 diventano a pagamento. "Chi amministra un ente sa bene che non è possibile dare servizi gratis a tutti", dice il sindaco Alessio Spinelli riguardo i cambiamenti della sosta che prevedono l’installazione di parcometri in una parte di piazza XX Settembre, in via Roma, via Battisti, via Landini Marchiani, viale Buozzi, via Nazario Sauro, via Trieste e via Trento. Una scelta attaccata dalla Lega: "Ci sono tanti cittadini che stanno protestando, ritenendo, soprattutto in momenti come questi, di forte stretta economica, in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, se veramente sia il caso di far pagare il parcheggio in tante strade di Fucecchio", ha detto il segretario del Carroccio Marco Cordone invitando il sindaco a bloccare tutto e a rivedere il progetto. Il sindaco tuttavia precisa: "Abbiamo adeguato i costi agli aumenti che ci sono stati in tutti i settori ma tuteleremo tutti i nostri cittadini lasciando invariato il prezzo degli abbonamenti".