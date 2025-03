La situazione sulla SP48 dopo il cedimento: "Lavori complessi, la strada resta chiusa"

A breve entreranno nel vivo i lavori volti a ripristinare l’edificio di via 2 Settembre interessato il mese scorso dal cedimento di parte del tetto. Ad occuparsene sarà il Comune di Cerreto, anche economicamente, per poi rivalersi ad opera conclusa sulla proprietà. Lo ha ribadito il sindaco Simone Rossetti nel corso dell’assemblea pubblica tenutasi due sere fa al circolo di Lazzeretto, per un’operazione propedeutica anche al ripristino totale della circolazione veicolare. Per questo il Comune, una volta constatato come il proprietario non avesse ancora ottemperato all’ordinanza di messa in pristino emessa nelle ore immediatamente successive all’evento, ha optato per un intervento diretto, rivalendosi poi sul piano economico sul titolare dell’immobile.

"Stiamo lavorando affinché i lavori si realizzino a breve. Per far questo ci siamo interfacciati con un tecnico ingegnere per progettare e dirigere i lavori – ha spiegato la sindaca, aggiornando la cittadinanza sugli ultimi sviluppi della faccenda – si tratta di un supporto in lamiera grecata appoggiata su una barriera newjersey, senza toccare le facciate. La ditta sta ultimando la ricerca materiale e si impegna a fare il lavoro quanto prima. Per quanto riguarda il cavo del telefono, Tim domani farà sopralluogo per intervenire. Non c’è dubbio che questa situazione abbia creato disagi a tutti: viaggiatori, residenti, tra cui studenti, lavoratori, commercianti. Stiamo facendo il possibile per "riaprire" la viabilità al più presto".