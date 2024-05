La sicurezza sul territorio: "Serve una terapia d’urto per migliorare la vivibilità"

EMPOLI

"La nostra città deve tornare ad essere un posto sicuro nel quale vivere". Questa è una priorità assoluta per la coalizione di centro destra composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che appoggia la candidatura a sindaco di Empoli di Simone Campinoti. Lo afferma Samuele Spini, coordinatore a Empoli di Forza Italia. "Ci impegniamo a potenziare fin da subito gli organici delle forze dell’ordine locali, facendo pressione sull’Unione dei Comuni per garantire una presenza costante sul territorio e una risposta rapida agli episodi di criminalità attuando finalmente il regolamento di Polizia urbana per combattere degrado e insicurezza nella convivenza urbana. Dopo gli ultimi tre episodi di furto, spaccio e vandalismo, avvenuti in città in sole due settimane, la situazione non è più sostenibile ed è necessaria una terapia d’urto per garantire ai cittadini una maggiore vivibilità del territorio".

"Non risparmieremo, se necessario, una pressione costante sul Ministero dell’Interno per l’ottenimento di rinforzi per la Polizia di Stato e la richiesta di adesione al programma “Strade Sicure”, che è stato rifinanziato con legge dello Stato, con il posizionamento dei militari nei punti sensibili. È proprio in questo quadro che si integra la proposta di prevedere un assessorato specifico alla sicurezza, mai come ora necessario nella giunta comunale", aggiunge Tiziana Bianconi, segretario per l’Empolese della Lega. "Lotteremo contro la violenza e l’abusivismo con tutte le nostre forze, anche mettendo in campo lo strumento del daspo urbano per proteggere le zone più calde – rincara il coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli Francesca Peccianti - Inoltre, daremo piena attuazione ad un coordinamento efficace tra le forze di polizia e la polizia locale e una maggiore efficienza nel presidio della nostra città".