La scuola si rinforza Lavori antisismici Prima campanella con cantiere e operai

Lavori di miglioramento sismico che interessano, dallo scorso giugno, la scuola primaria "Iqbal Masih" di Certaldo: lavori in corso che con settembre riprendono ulteriore impulso (ci sono atti della giunta Cucini). Dal 15, alunni portati al primo piano. L’intervento, aggiornato e approvato dalla giunta stessa nel novembre 2022, ha un valore complessivo di 1 milione 180mila euro, finanziato per 970mila euro dal Fondo di sviluppo e coesione della Regione Toscana e, per la restante parte, dal Comune. Nel dettaglio, il progetto esecutivo prevede nell’ordine: la realizzazione di intonaco armato con consolidamento dei nodi murari, il riempimento di vuoti presenti in pareti interne, il rinforzo di una parete portante esistente con nuove doppie pareti in mattoni pieni, il miglioramento degli appoggi dei solai in latero-ferro, i leganti tra murature portanti del corpo di fabbrica principale originario con corpi di testata edificati successivamente, il tamponamento con muratura armata di alcune finestre nella direzione sismica più debole, il ripristino al piano seminterrato di alcune finestre già esistenti, l’esecuzione di riprese di intonaco alle murature originarie esterne con inserimento di rilevatori di fumo e nuove porte tagliafuoco.

"L’impresa incaricata dei lavori, la Colombiani Costruzioni, sta procedendo secondo il cronoprogramma - fa sapere il sindaco Giacomo Cucini - Dal 15 settembre gli alunni che frequentano la ‘Masih’ saranno quindi ospitati al primo piano, in accordo con il dirigente, fino alla fine dei lavori al piano terra per poi invertire e consentire l’intervento anche di sopra, si prevede dopo Natale". "I primi spazi ad essere ultimati - aggiunge - saranno quelli dell’ingresso e dei servizi igienici. La ditta ha già anticipato molti dei lavori rumorosi che, appena comincerà la scuola, non potrà eseguire fino alle 14, in modo da creare meno disagio possibile alle lezioni. Da parte nostra e dell’impresa c’è tutto l’impegno possibile per permettere di fare attività didattica nel migliore dei modi".