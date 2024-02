La scelta delle superiori. Boom di iscritti al Fermi. Il liceo linguistico vola. Frenano i professionali

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Bilancio più che positivo per le scuole superiori dell’Empolese Valdelsa, soprattutto se si tiene conto che il numero nazionale d’iscrizioni 2023/24 è diminuito di ben 130mila alunni a causa del calo demografico. Il timore (fondato) per tutte le scuole italiane, perciò, alla vigilia dell’apertura delle iscrizioni era quello di veder crollare il proprio organico e il numero delle classi. A Empoli e dintorni, nonostante queste premesse poco edificanti, le cifre registrate alla chiusura delle iscrizioni online, fissata per lo scorso 10 febbraio, sono state molto soddisfacenti. Un motivo di orgoglio anche per il territorio, meta di tanti studenti anche da fuori sede.

La vera sorpresa è stata all’istituto "Fermi-Leonardo Da Vinci", dove sono arrivate 300 domande, con un boom di preferenze per il tecnico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, dove a fare da volano è stata la curvatura sportiva. Anche il professionale, negli indirizzi socio sanitario e del benessere, è in crescita. In linea con gli anni passati le domande per il tecnico indirizzo turismo e per il professionale odontotecnico.

L’altra nota positiva arriva dal liceo Virgilio dove l’indirizzo linguistico ha registrato un significativo incremento con oltre 130 nuovi iscritti. Al classico, invece, ci sarà una novità: saranno previste due classi prime da 24 alunni ciascuna, una delle quali ad indirizzo classico-matematico: indirizzo sperimentale proposto per la prima volta quest’anno in collaborazione con l’Università di Firenze - polo universitario di Matematica e Informatica Ulisse Dini. Calano infine le preferenze per l’indirizzo artistico, rimanendo comunque al numero storico di cinque prime. Leggera flessione nel numero di iscritti, almeno fino ad oggi, per il "Ferraris-Brunelleschi" con 275 domande rispetto alle 313 di un anno fa. Ma va precisato che sono dati non definitivi, perché le famiglie hanno un’altra settimana di tempo per iscrivere i propri figli con l’aiuto della segreteria della scuola. Inoltre, il numero delle classi potrà subire variazioni a causa delle eventuali ripetenze. Ad ogni modo il Ferraris-Brunelleschi resta sempre uno degli istituti più numerosi dove si contano complessivamente circa 1.650 alunni.

Anche il liceo "Pontormo" ha motivo di sorridere con dati che si confermano sempre molto elevati e che certificano un trend che va avanti ormai da diversi anni. Il bilancio delle preiscrizioni è infatti di 350 nuovi iscritti suddivisi tra i vari indirizzi. Spostandoci in Valdelsa, all’"Enriques" di Castelfiorentino le iscrizioni ’invernali’ non hanno portato oscillazioni significative nella scuola. Con la procedura on line sono arrivate 192 domande, ma almeno una ventina si aggiungeranno con l’inserimento delle domande manuali da parte della segreteria. Analizzando meglio i numeri un incremento si è avuto nell’indirizzo tecnico economico scelto da 45 nuovi alunni. Il liceo non ha avuto variazioni: 33 gli iscritti, Anche il grafico e l’alberghiero sono rimasti sugli stessi numeri dell’anno passato. Infine l’istituto "Checchi" di Fucecchio dove le iscrizioni sono andate molto bene: al 10 febbraio erano 214, quindi più 44 rispetto all’anno scorso. Le domande sono aumentate prevalentemente al tecnico economico, ma non a discapito degli altri indirizzi che mantengono numero pari o superiori allo scorso anno.