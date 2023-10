La scalata di Sesa continua. Ecco un’altra acquisizione. Si prende la tedesca Trias

Ancora un’acquisizione. La decima dell’anno. Sesa cresce ancora e registra un track record di oltre 60 operazioni dal 2015 a oggi. L’operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa 3 miliardi di ricavi consolidati e 5mila dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group Spa (controllata totalitaria di Sesa) il 100% del capitale di Trias Mikroelektronik Gmbh, rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software per il settore engineering nella Dach Area. Trias ha sede in Germania, a Krefeld, e in Romania, a Iasi, e conta un organico di circa 15 dipendenti. La società prevede di registrare, al termine del 2023, ricavi per circa 3 milioni: è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica, la simulazione e verifica di dispositivi logici programmabili e di circuiti integrati, nonché di sistemi di cablaggio e on-board networks, con una base clienti rappresentata da imprese operanti nel settore dell’elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica e sistemi di difesa.

Il Gruppo Sesa grazie a questa operazione – spiega una nota – continua a espandere le proprie competenze e soluzioni in ambito digitale per il settore engineering oltre i confini nazionali, in un primario mercato come quello tedesco, contraddistinto da un tessuto di imprese manifatturiere orientate alla digital transformation. Alessandro Fabbroni (nella foto), ceo di Sesa spiega: "Siamo lieti di accogliere le risorse umane di Trias, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze e arricchire ulteriormente la nostra offerta in un’area a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva come la Germania, ampliando customer set e capitale umano. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico favorendo l’internazionalizzazione del gruppo e con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".