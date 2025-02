La rosa rossa resta un must: "I giovani amano regalarla"

EMPOLITira aria di San Valentino anche tra i negozi del giro. Libri, fiori, gioielli o torte personalizzate, largo al regalo destinato all’altra metà. Purché sia originale e abbia un costo contenuto. Le idee non mancano. Dal servizio fotografico di coppia proposto da FotoCine Ottica al "profumo degli innamorati" in vetrina alla Bottega Verde con tanto di pochette abbinata per lei e per lui. Alla Rinascita è stato allestito con cura l’angolo tematico. Vanno a ruba i coupon di coppia come regalo dell’ultimo momento; ogni buono staccato vale un’esperienza da condividere col partner. Che sia per vedere l’alba insieme o per una colazione a letto, ogni voucher staccato serve a collezionare momenti. "Ma il libro è sempre bello riceverlo. E lo chiedono in tanti - conferma la libraia Chiara De Vita - E’ ancora viva per fortuna questa tradizione". Alla cassa c’è un ottantenne, ha acquistato per la moglie l’Almanacco di Sanremo. "Festeggeremo guardando il Festival, vogliamo essere preparati". Segno che il San Valentino - anche se forse non è più quello di una volta - non è solo per i giovani innamorati. Un altro signore sulla settantina esce da L’Orto Fiori di via Bisarnella con in mano un mazzo di ranuncoli e tulipani. Ha acquistato un bouquet per la moglie in anticipo, non ricordandosi quando fosse San Valentino. "Ho sbagliato giorno, la memoria tradisce. Ma non importa. Faccio col calendario del cuore". E sono proprio i tulipani i fiori più richiesti insieme all’intramontabile rosa. Rigorosamente rossa."È quella che va sempre per la maggiore - dice la titolare del negozio, Catia Bottiglioni - Insieme ai bouquet misti primaverili. Ma alla fine ognuno nel fiore ci trova il messaggio che vuole". Sotto le feste i prezzi salgono perché sale la richiesta ma l’aumento non frena le vendite. "Dopotutto con 10 euro si torna a casa con una rosa bella, confezionata. Si può far figura con poco". E la notizia è che i giovani non si tirano indietro."Bene che si abituino a regalare fiori, il profumo di una rosa è altro rispetto al messaggio whatsapp. Vederli entrare è un segnale positivo, considerato quanto sia urgente oggi il tema della violenza di genere. Vendere un fiore a chi mostra questa sensibilità ha valore doppio". Quella delle rose è una tradizione che spopola tra i cittadini stranieri, che a detta de Silvia Paolettoni sono tra i primi clienti. "Ai cinesi piace questa tradizione, più che agli italiani - spiega la titolare di Paolettoni Fiori - Vendiamo più alla vecchia generazione, quella di inguaribili romantici". E poi ci sono le richieste assurde di chi si presenta con foto prese dal web e create dall’intelligenza artificiale, "impossibili da replicare perché finte". Gli ordini non mancano, "anche se ogni anno un po’ meno" e la maggior parte delle vendite si concentrerà sul last minute. Per una rosa si può spendere dai 5 ai 10 euro, il budget del cliente medio oscilla tra i 20 e i 30 euro. Ce n’è per tutte le tasche. Infine, tappa in gioielleria. "Le cose più importanti le abbiamo vendute in questi giorni a signore che se le sono regalate da sole" dicono da Stroili Oro. Non aspettano il marito e non si accontentano di poco. Oro 18 carati e una spesa che tocca i 900 euro. "Si tolgono qualche sfizio a prescindere dalla festa. È la rivincita dell’amore per sé".Ylenia Cecchetti