La riqualificazione di Arnovecchio. Il Comune ha vinto il bando regionale

A settembre era stata presentata la domanda, oggi è arrivata la risposta. Ed è positiva. Il progetto “Empoli Green Flow“ avrà seguito perché ora ci sono i fondi. La Regione finanzierà i 440mila euro utili alla riqualificazione di Arnovecchio. "Una grande opportunità per intervenire sulla nostra aria umida protetta – ha commentato l’assessora Laura Mannucci –. Oltretutto verrà aggiunta l’ex cava Manni, recentemente acquistata dal Comune e che entrerà a far parte dell’oasi".

Empoli ha partecipato al bando regionale “Natura e biodiversità“ con un progetto di oltre 400mila euro per interventi di ingegneria ambientale. Cuore di “Empoli Green Flow“ saranno le isole galleggianti per l’approdo della fauna selvatica. Verranno poi rimodellate le sponde dei laghi e scavati due stagni. Si procederebbe anche alla recinzione delle aree lacustri per evitare l’intervento di estranei non autorizzati. Sia l’ingresso abusivo di persone che si riversano sulle sponde di questi laghi, sia la presenza di batteri come Eschericia coli ed Enterococchi che documentano l’interferenza nelle acque dell’area umida con le coltivazioni agricole e le attività produttive nelle vicinanze, rappresentano un rischio per la biodiversità di uno dei polmoni verdi di Empoli.

Infine è stato pensato un percorso sensoriale per conoscere l’area umida a livello inclusivo. L’idea è quella di far conoscere anche a persone con disabilità visiva e motoria Arnovecchio, nei periodi adatti a non disturbare la fauna presente.

Dalla speranza di poter riqualificare l’area, ora la certezza che le criticità evidenziate dai volontari che gestiscono l’intera oasi potranno essere risolte. Avanti con l’obiettivo di rigenerare Arnovecchio, sia nella parte già esistente che in quella di recente acquisizione. E a proposito di natura, sono diverse le attività messe in campo dall’assessorato con delega alla Qualità della vita per sensibilizzare al tema. "È una delega – spiega Mannucci – che raccoglie tematiche importanti ma si fa fatica a comprendere. Stiamo programmando una serie di iniziative legate all’ambiente con trekking, presentazioni di libri sulla sana alimentazione, e molto altro. Vogliamo raccontare quello che significa per noi qualità della vita, provandola ad applicare alla vita di tutti i giorni".