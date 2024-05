La riqualificazione del centro. Via 2 Giugno, ok alla variante. Entro luglio la fine dell’opera

Il cantiere relativo al nuovo centro urbano si concluderà entro i primi di luglio. Lo ha confermato il Comune, facendo il punto sullo stato d’avanzamento dell’operazione anche alla luce dell’approvazione della variante (con il via libera della Soprintendenza) che prevede il riutilizzo di parte dei sampietrini di piazza Boccaccio per la nuova pavimentazione di via 2 Giugno.

Il finanziamento della modifica è stato reso possibile grazie all’avanzo di gara, senza incrementare l’appalto con ulteriori risorse. Nella visione della giunta Cucini, questa soluzione dovrebbe migliorare l’accoglienza e attrattività della via, sia per i residenti che per i turisti. I sampietrini saranno utilizzati sui marciapiedi laterali e nella parte che confina con la la piazza creando disegni che conferiranno movimento alla pavimentazione. La strada sarà inoltre arricchita da isole verdi e sedute. La modifica progettuale include anche piccole variazioni al progetto di piazza Boccaccio (che vedrà il rifacimento ex novo di tutti i suoi sottoservizi, inclusi quelli per la regimazione delle acque e le linee elettriche) sono stati ridefiniti i dettagli delle aiuole laterali e il posizionamento delle panchine, per una misura che secondo i promotori dovrà garantire una maggiore tutela dell’apparato radicale delle piante presenti, evitando danni alle radici. Prima dell’inizio della prossima edizione di Mercantia (fissato per il prossimo 17 luglio) il centro ospiterà inoltre almeno tre eventi già programmati e da realizzare entro la prima metà del prossimo luglio: il Comune ha stanziato 20mila euro. E con il nuovo parcheggio di viale Matteotti inaugurato lo scorso lunedì, il quadro sembra insomma avviarsi verso la conclusione definitiva.