La rete del gas arriva a La Ripa. Opera in corso

Il metano arriva a La Ripa, frazione di Montespertoli affacciata sulla media Pesa, verso Cerbaia. Sono cominciati i lavori di estensione della rete del gas, che andranno a concludersi il 31 luglio. In queste settimane, la strada collinare andrà incontro anche a parziali chiusure al traffico. L’ordinanza è del Comune. Sarà quindi necessario stare molto attenti alla segnaletica installata sul posto, sia all’altezza dell’incrocio con la via provinciale di crinale, la 81 della Romita tra San Quirico e Montagnana, sia sulla Sp 4 Volterrana tra Montagnana e Cerbaia. Gli itinerari alternativi per raggiungere gli agglomerati abitati di questo versante collinare e soprattutto l’area artigianale e industriale si ‘giocheranno’ difatti sulle due provinciali.

Sino alle 18 del 31 luglio 2024 in via Ripa sono adottati nel dettaglio questi provvedimenti di viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dal civico 151 fino all’innesto con via Volterrana Nord; divieto di transito dal civico 151 fino al civico 167; divieto di transito dal civico 151 fino all’innesto con via dell’Artigianato (eccetto per gli abitanti di alcune case specificati nel provvedimento del Comune9; senso unico alternato con semaforo o anche movieri nel tratto compreso dall’innesto con via dell’Artigianato (che è nella zona industriale) fino all’innesto con via Volterrana Nord (la Sp 4). La società ‘Centria’ si sta occupando dei lavori che lasceranno in eredità anche il rifacimento di tratti della strada. Dopo l’estate, il metano sarà a disposizione anche di tutti i cittadini interessati de La Ripa che possono richiedere la realizzazione degli allacciamenti, gratuitamente.