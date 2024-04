La raccolta fondi regala un anno di pet therapy Raccolti 1500 euro durante "Giro di Pizza" a favore del progetto "Accarezzami" di pet therapy nell’Hospice San Martino di Empoli. Il contributo garantirà la copertura finanziaria per tutto il 2024, permettendo agli animali addestrati di entrare in contatto con le persone in hospice. Grazie alle donazioni di Empoli for Charity Onlus, Empoli Fc, Samarcanda e altri, l'iniziativa ha avuto successo.