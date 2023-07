La Pubblica Assistenza apre una nuova sede nella frazione di Stabbia

Uno sportello di ascolto psicologico dove potersi rivolgere per un primo colloquio gratuito. Un punto di appoggio per chi necessita di una consulenza relativa alla gestione dell’ansia, dello stress, per accrescere la consapevolezza di sé o per la valutazione e stimolazione di memoria e attenzione. Tutte problematiche sempre più comuni, che interessano cittadini di ogni età ma per i quali ancora si fa difficoltà a parlare apertamente. Un tabù pronto ad essere superato. Quello gestito dalla psicologa sarà soltanto uno dei nuovi servizi messi in piedi dalla Pubblica Assistenza dI Fucecchio, pronta ad inaugurare uno spazio a servizio dei cittadini della frazione di Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi. Lo sportello di ascolto verrà istituito da settembre, grazie alla collaborazione con la dottoressa Linda Beccani. Ma sono già diversi i servizi pronti a partire nei prossimi giorni.

I volontari si stanno dando un gran da fare: soltanto pochi giorni fa le sedi di Fucecchio e di Stabbia hanno ospitato una delegazione di bambini del Saharawi che hanno avuto modo di scoprire come si svolgono alcune delle attività della Pubblica Assistenza. Un’altra data da segnare è quella di 15 luglio alle 11 in via Provinciale Francesca 10709, dove avverrà il taglio del nastro dei nuovi spazi dedicati alla cittadinanza. Porte aperte a un nuovo studio medico all’interno del quale i professionisti che vorranno prestare servizio potranno esercitare mettendosi in contatto con la Pubblica Assistenza al numero 057122222. E non è tutto: sarà a disposizione anche il punto dedicato alle onoranze funebri. L’inaugurazione, aperta a tutti, sarà un momento per toccare con mano servizi di pubblica utilità. E già la Pubblica Assistenza pensa a progetti futuri. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della fascia più fragile, quella degli anziani, un punto d’appoggio dove ricevere aiuto per la prenotazione degli esami specialistici.