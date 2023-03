La Prociv Arci a Pilastri: "Si informi meglio e venga a trovarci"

Ad accendere la miccia è stato un intervento del consigliere dell’Unione dei Comuni Leonardo Pilastri, che ha chiesto la rimozione della Prociv Arci dal sistema di protezione civile del territorio perché legata a un’associazione, l’Arci, vicina alla sinistra. Precisa la risposta della Prociv, dopo che l’assemblea aveva nettamente bocciato la proposta di Pilastri: "Il consigliere non si è preso il tempo di controllare la storia della nostra associazione – si legge in una nota delle Prociv Arci di Montaione, Certaldo e Gambassi – che accoglie al proprio interno persone che guardano oltre ai propri orizzonti politici e hanno solo voglia di aiutare le altre persone e il territorio. L’Arci, associazione ricreativa e culturale, ha sempre avuto nei suoi circoli e nei suoi associati persone disponibili ad aiutare le proprie zone ancor prima della nascita dell’attuale sistema di protezione civile. Invitiamo Pilastri a passare qualche ora nelle nostre associazioni e a quel punto potrà trarre tutte le conclusioni che vuole, ma fino ad allora nessuno si deve permettere di parlare di argomenti di cui ignora totalmente la natura". Replica Pilastri. "L’Arci non è un’entità che si riferisce a una parte politica di sinistra? Sono felice di apprenderlo, vorrà dire che quando ci saranno eventi di campagna elettorale i loro circoli mi potranno ospitare".

Tommaso Carmignani