La processione dei misteri in mostra

Far conoscere usi, costumi e tradizioni locali che hanno radici antiche. Questo l’obiettivo della mostra fotografica che sarà inaugurata oggi alle 17 all’Oratorio San Carlo in via Testaferrata a Castelfiorentino, a cura di Marco Mangini, Antonio D’Ambrosio e Giarncarlo Biondi. Si tratta di un reportage fotografico (nella foto uno degli scatti) sulla “processione dei misteri” di Trapani, tradizione secolare di origine spagnola che rappresenta la passione e la morte di Cristo e si svolge ogni venerdì santo, lungo un percorso che dura quasi 24 ore senza interruzioni. Protagonisti, appunto, sono i “misteri”, ovvero venti gruppi che rappresentano altrettanti momenti della “passione” di Cristo, raccontati nella mostra attraverso trentasei immagini e uno slide show dove i fotografi hanno voluto evidenziare – come ha sottolineato Sabrina Fioravanti – "il loro collezionare attimi, farne incetta", mentre camminano "in mezzo alla folla con il passo leggero di un predatore occhiuto".

All’inaugurazione della mostra interverrà l’assessore alla Cultura, Franco Spina. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta fino a domenica 27 aprile con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle 19, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.